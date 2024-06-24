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Зайняв керівну посаду у фейковій «ЛНР»: суд ухвалив вирок колишньому головному архітектору Луганська

24 червня 2024, 23:28

Зайняв керівну посаду у фейковій «ЛНР»: суд ухвалив вирок колишньому головному архітектору Луганська

Колишній головний архітектор Луганська Леонід Козак. Фото: СБУ Колишній головний архітектор Луганська Леонід Козак. Фото: СБУ

Судовий вирок заочно отримав колишній головний архітектор Луганська Леонід Козак, який добровільно перейшов на бік РФ і обійняв керівну посаду в окупаційній адміністрації у місті Щастя Луганської області. Про це повідомили у пресслужбі Головного управління Служби безпеки України у Донецькій та Луганській областях.

Козак перед широкомасштабною війною працював у Щастинській районній державній адміністрації та був головним архітектором району.

Після окупації Щастя чиновник запропонував свої послуги «новій владі». У квітні 2022 року його призначили так званим начальником «відділу благоустрою адміністрації Щастинського району ЛНР».

Співпрацюючи з окупантами, Леонід Козак брав участь у медійних заходах росіян та давав інтерв'ю пропагандистським ЗМІ.

Його засудили до дев'яти років позбавлення волі із конфіскацією всього майна. Козака оголосили у розшук.

Нагадаємо, що СБУ повідомила про підозру так званого заступника начальника «Головного управління МНС Росії з ЛНР» Романа Кочетова.

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