Зеленський звільнив Юрія Содоля з посади командувача Об'єднаних сил ЗСУ. Хто його замінив

Звільнений з посади командувача Об'єднаних сил ЗСУ Юрій Содоль. Фото: «АрміяINFORM»

Президент України Володимир Зеленський звільнив генерал-лейтенанта Юрія Содоля з посади командувача Об'єднаних сил ЗСУ. Про це особисто заявив глава держави у вечірньому відеозверненні.

За словами Зеленського, Содоля замінить бригадний генерал Андрій Гнатов.

Раніше начальник штабу бригади «Азов» Богдан Кротевич надіслав лист до Державного бюро розслідувань із закликом провести розслідування щодо одного із генералів ЗСУ. Кротевич звинуватив цього генерала в нібито «втраті десятків міст та тисяч життів українських солдатів».

Пізніше «Суспільне» з посиланням на джерело у військовому керівництві України повідомило, що Кротевич звернувся до ДБР щодо генерал-лейтенанта Юрія Содоля, якого у лютому призначили командувачем Об'єднаних сил ЗСУ.

Нагадаємо, що Вадим Філашкін призначив нового заступника голови Донецької ОВА. Мова про колишнього начальника Мирноградської міської військової адміністрації Юрія Ключка.