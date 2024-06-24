РФ скинула на Селидове 2 авіабомби: постраждали 6 людей, серед них діти

Росіяни атакували Селидове. Фото: Селидівська МВА

Окупаційна армія у неділю ввечері, 23 червня, скинула на місто Селидове Донецької області дві авіаційні бомби УМПБ Д-30СН. Внаслідок обстрілу поранені 6 людей, серед них 2 дітей. Про це повідомили у пресслужбі Селидівської міської військової адміністрації.



Як зазначається, 10-річну дитину прооперували, її стан оцінюється як тжкий. Також у медичному закладі перебуває 43-річний чоловік, решта постраждалих — вдома.



Крім того, окупанти пошкодили 30 приватних житлових будинків, 1 вантажний та 3 легкові автомобілі, а також лінії електромереж.



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