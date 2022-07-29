Полицейские показали фото последствий обстрела центра Харькова ракетами «С-300»

Оккупанты ударили по университету в центре Харькова ракетой «С-300». Об этом сообщил начальник следственного управления Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов.

«Рашисты ночью обстреляли университет. Армия страны-террориста продолжает разрушать наш город – на этот раз они попали в один из университетов в центре города. На месте обнаружены фрагменты металла, предварительно – ракета ЗРК «С-300», – написал он.

Также Болвинов рассказал и об утреннем обстреле Харьковской области. По его словам, около 4:30 утра российской армией был обстрелян двумя ракетами мясокомбинат в городе Богодухов. По предварительной информации, из тактического ракетного комплекса «Точка-У».

Пострадавших, как уточняет Болвинов, нет.



«Гражданский объект. Действующее предприятие. Рашисты попали в здание мастерской, по цеху готовой продукции, разрушены 7 грузовых автомобилей, развозивших продукцию. Когда мы победим – они оплатят каждое разрушение», - написал Болвинов.

Ранее мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что ночью 29 июля российские войска обстреляли центр города.