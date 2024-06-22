Внаслідок обстрілу Донецька загинули троє чоловіків

Будьонівський район окупованого Донецька потрапив під обстріл сьогодні, 22 червня. Відомо про трьох загиблих. Про це повідомив голова окупаційної адміністрації міста Олексій Кулемзін.



Як зазначається, загиблими виявилися працівники будівельної фірми.



«За додатковою інформацією, на вул. Світлого шляху загинули чоловіки 1954, 1974 та 1982 років народження», — зазначив він.



Раніше ми писали, що вранці 22 червня у тимчасово захопленому Росією Донецьку місцеві жителі скаржаться на вибухи. Можна побачити величезний стовп чорного диму.