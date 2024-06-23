У Севастополі лунали вибухи: відомо про трьох загиблих, близько сотні постраждалих

У Севастополі вибухи. Фото: скрін з відео

Сьогодні, 23 червня, у Севастополі працювала протиповітряна оборона, в окупованому місті лунали вибухи, є загиблі та постраждаді. Російські загарбники стверджують, що ЗСУ застосували ракети ATACMS. Про це повідомляє Михайло Развожаєв, Міністерство оборони РФ та російські телеграм-канали.



За словами так званого губернатора Севастополя Михайла Развожаєва, троє людей загинули, серед них двоє дітей, близько 100 люднй зазнали поранень.



В оборонному відомстві РФ зазначили, що близько 12:15 здійснена атака по цивільній інфраструктурі міста Севастополь оперативно-тактичними ракетами ATACMS, спорядженими касетними бойовими частинами. У відомстві заявили, що чотири ракети збили сили ППО.



Крім того, у місцевих пабликах пишуть, що в регіоні не було сповіщення про повітряну тривогу.



Раніше ми писали, що 20 червня пролунали вибухи на мисі Чауда в окупованому Криму.