Українські військові спростували повідомлення про повну окупацію росіянами Новоолександрівки на Донеччині

Бійці 110-ї окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка спростовують інформацію про нібито повну окупацію противником Новоолександрівки на Покровському напрямку в Донецькій області. Про це йдеться у повідомленні бригади у фейсбуку.



Зазначається, що джерелом інформації є ресурс DeepState.



«Зазначена інформація про повну окупацію ворогом населеного пункту Новоолександрівка не відповідає дійсності», — йдеться у повідомленні 110-ї ОМБр.



Там зазначили, що «значна частина Новоолександрівки зайнята окупантами, але не вся, повністю населений пункт противник не контролює».

Наразі на вулицях Новоолександрівки йдуть важкі бої, – розповіли українські військові.



«Переважаючий у силах противник пре несамовито, але бійці 110-ї ОМБр спільно з суміжними підрозділами надзусиллями стримують його дикий натиск», — йдеться в пості бригади.



За її інформацією, частина населеного пункту, до якої прорвався агресор, перебуває під вогневим контролем ЗСУ. Українські бійці вживають заходів, щоб вибити окупантів із села. Ситуація під контролем підрозділів ЗСУ, – запевнили у 110 ОМБр.



Нагадаємо, раніше проєкт DeepState заявив, що російські військові окупували село Новоолександрівка Донецької області. Від Новоолександрівки до траси Покровськ-Костянтинівка залишається близько 7 кілометрів.