191 особа перебуває у заручниках у окупантів у Запорізькій області

З березня російські війська захопили в заручники 453 особи на території Запорізької області, з них 191 досі затримано. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух в інтерв'ю «Укрінформу».



За його словами, у полоні військ РФ шість представників місцевої влади, 13 підприємців, 27 керівників підприємств, установ, закладів, організацій. Старух повідомив, що їх утримують у підвалах, б'ють струмом, знущаються, вимагають гроші, тиснуть на сім'ї, загрожують викраденням дітей.



«П‘ятеро неповнолітніх були в заручниках. Трьох звільнили, двоє ще залишаються. росіяни просто ведуть терористичну діяльність. Тих людей, яких утримують тимчасово на день чи два, погрожуючи, вимагаючи – їх узагалі тисячі», - зазначив Старух.

Також він повідомив, що кілька десятків заручників взятих у полон у Запорізькій області було звільнено по процедурі обміну, але останнім часом подібних обмінів немає. Тримають заручників, за словами голови Запорізької ОВА, на території України, частину вивозили на територію Донбасу, частину - до Криму.

Раніше в Офісі президента повідомили, що депортовані в РФ маріупольці повертаються в Україну через Білорусь.