З-під завалів школи-інтернату у Миколаївці витягли тіло загиблого чоловіка

На місці руйнування триповерхової будівлі спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату у Миколаївці Краматорського району виявлено тіло загиблого чоловіка. Про це повідомляє Головне управління ДСНС України у Донецькій області.



Анкетні дані загиблого уточнюються.



З початку робіт проведено розчищення та розбір близько 60 тонн зруйнованих елементів будівлі школи-інтернату.



Сьогодні внаслідок влучення снаряда сталася пожежа у будівлі школи-інтернату. Вогонь розгорівся на другому та третьому поверхах будівлі.