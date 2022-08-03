В окупованій Макіївці вночі спалахнула нафтобаза

03 серпня 2022, 08:47

В окупованій Макіївці вночі спалахнула нафтобаза

В окупованій Макіївці вночі спалахнула нафтобаза.

Як повідомляють очевидці, пожежа розпочалася близько 03:00.

Заграва була видна здалеку.

Ще за темою

Інше
Війна Пожежа
Місця
Макіївка
Організації
ДНР

Інші публікації

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
09:33
«ДНР»: За добу загинуло двоє людей, ще 25 — поранено
08:47
В окупованій Макіївці вночі спалахнула нафтобаза
23:55
Обов'язкова евакуація з Донбасу розпочалася. Обстріл Донецька. Головне за день ►
22:00
«ДНР» заявила про обстріли: Двоє людей загинули та 22 поранені
19:27
У Херсоні повідомляють про вибухи
18:17
Угруповання «ЛНР» пообіцяло 100 тисяч рублів тим, хто втратив майно
17:52
«ДНР»: Кількість поранених жителів Донецька з початку доби збільшилася до 11, є загибла
17:07
У Донецьку в дах житлової висотки вдарила блискавка
16:27
У «ДНР» хочуть запровадити покарання «за мужоложство»
15:24
У Сєвєродонецьку окупанти відкрили мобільний душ
14:34
У Міноборони РФ заявили, що окупація Донбасу йде «за планом»
13:54
У Донецьку обстріляли ділянку Київського проспекту. Там була військова техніка
12:45
Окупанти Маріуполя мають намір провести концерт на меткомбінаті «Азовсталь»
10:17
«ДНР» заявила про загиблого та чотирьох поранених від обстрілів за добу
23:53
Хто атакував штаб Чорноморського флоту Росії? «Крим сьогодні» ►
Всі новини
09:33
«ДНР»: За добу загинуло двоє людей, ще 25 — поранено
09:32
Вранці російська армія обстріляла Харків, попередньо із ЗРК С-300
09:10
Обстрілами військ РФ пошкоджено дитячий садок і церкву на Дніпропетровщині
09:07
Після «прильотів» у Миколаєві почалася пожежа, зруйновано супермаркет — мер
08:47
В окупованій Макіївці вночі спалахнула нафтобаза
08:28
На Луганщині ЗСУ відбили дев'ять атак російської армії — Гайдай
08:20
Окупанти обстрілюють Донецьку область: Загинули четверо людей, ще семеро поранені
23:55
Обов'язкова евакуація з Донбасу розпочалася. Обстріл Донецька. Головне за день ►
23:11
«Не треба порівнювати з іншими областями»: Кириленко повідомив, що дві третини мешканців Донеччини виїхали
22:48
Зеленський: Оленівка має стати вирішальним аргументом, щоб країни визнали РФ державою-терористом
22:25
У Миколаєві після потужних вибухів почалася пожежа
22:00
«ДНР» заявила про обстріли: Двоє людей загинули та 22 поранені
21:25
Суховантаж, що вийшов з порту Одеси, вже в Туреччині
21:07
У 17 постраждалих від боїв населених пунктах Донеччини знову є світло
20:31
Кабмін погодив призначення Ярослава Янушевича на посаду голови Херсонської ОДА
Всі новини
ВІДЕО
У Донецьку в дах житлової висотки вдарила блискавка
02 серпня, 17:07
У Донецьку обстріляли ділянку Київського проспекту. Там була військова техніка
02 серпня, 13:54
Хто атакував штаб Чорноморського флоту Росії? «Крим сьогодні» ►
01 серпня, 23:53

«Новини Донбасу» © 2022, усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Цю версію сайту створено за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиція — цими символами позначається матеріал, розміщений на правах реклами.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Політика сайтуПолітика конфіденційностіРекламаКонтакти