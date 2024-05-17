В окупованому Маріуполі триває боротьба за контроль над місцевими ринками

У захопленому Маріуполі розгортається справжня боротьба за контроль над ринками, як у «лихі» 90-ті XX століття. Про це повідомляє Маріупольська міська рада.

«В окупації ані жодне право, ані закони не діють. У місті розгортається справжня боротьба за контроль над ринками, як у 90-ті. Різні угруповання влаштовують розбірки "за поняттями"»,— заявляє міська рада Маріуполя.

Зазначається, що учасники боротьби за «владу» залучають російських військових, які обіцяють «зламати хребта» усім, хто не дотримуватиметься їхніх вимог.

Також, за словами місцевих жителів, у місті процвітає контрабанда. Правоохоронні органи не втручаються у ситуацію.

«Подібні "бандитські розбірки" не рідкість в окупованому місті. Росіяни влаштовують сутички, а так звані правоохоронні органи не діють. Маріупольці не почуваються у безпеці»,— повідомляє міськрада.

Нагадаємо, в окупованому Маріуполі 9 травня відзначили з радянськими прапорами та автопробігом із портретами Путіна.