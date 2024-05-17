Наслідки атаки на аеродром «Бельбек» у Севастополі: там могли бути знищені або пошкоджені чотири винищувачі

Наслідки ракетної атаки на аеродром «Бельбек» в окупованому Севастополі. Фото: Крістіан Тріберт

Опубліковано високоякісні супутникові знімки наслідків ракетної атаки на аеродром «Бельбек» в окупованому Севастополі 15 травня. Про це стало відомо з повідомлення журналіста-розслідувача американського видання The New York Times Крістіана Тріберта на його сторінці у Twitter.

Крістіан Тріберт припускає, що в результаті удару знищені два винищувачі-перехоплювачі МіГ-31 і винищувач Су-27, а винищувач МіГ-31 пошкоджений.

Також зруйноване сховище палива біля головної злітно-посадкової смуги.

Нагадаємо, що в ніч проти 15 травня аеродром «Бельбек» в окупованому Севастополі атакували ракетами, там виникли пожежі.

Пізніше стало відомо, що внаслідок ракетних ударів по «Бельбеку» вражений російський комплекс ППО С-400 «Тріумф», а серед військовослужбовців РФ є загиблі та поранені.

Внаслідок ракетних ударів по аеродрому «Бельбек» уражені ЗРК С-400, два літаки МіГ-31 та склад паливно-мастильних матеріалів.