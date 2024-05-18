«Шахеди» атакували Україну вночі: скільки збито і куди вони цілилися

У ніч проти 18 травня російська армія атакувала Україну 13-ма дронами-камікадзе. Ударні безпілотники Shahed-131/136 запущені з Приморсько-Ахтарська і Курська (РФ).



Українські військові зазначили, що спільними зусиллями вдалося збити всі запущені дрони.



«Внаслідок протиповітряного бою зенітними ракетними підрозділами, мобільними вогневими групами Повітряних Сил та Сил оборони України збито усі 13 "шахедів" у Харківській, Полтавській, Вінницькій, Миколаївській та Дніпропетровській областях»,— повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

У компанії «Укренерго» повідомили, що російські дрони атакували два об'єкти енергетичної інфраструктури.



«Вночі БПЛА атакували два об'єкти енергетичної інфраструктури, у східному та центральному регіонах. Без постраждалих. Споживачі не знеструмлювалися»,— йдеться у повідомленні.



Як повідомлялося, у ніч проти 17 травня 2024 року Росія атакувала територію України 20-ма ударними БПЛА.