Додаток «Резерв+»

Завтра, 18 травня, набуває чинності оновлений закон про мобілізацію, і Міноборони запускає мобільний застосунок «Резерв+» для військовозобов'язаних, призовників та резервістів. Про це повідомило оборонне відомство у Telegram.







«Це означає, що відзавтра всі чоловіки віком 18-60 років протягом 60 днів — до 16 липня включно, повинні оновити свої облікові дані. Під час оновлення даних направлення на ВЛК не видаватимуться. Таке направлення може бути виписане у разі потреби згодом. Оновити дані можна будь-яким із наступних зручних для вас способів. Онлайн — через застосунок "Резерв+"», — пояснило Міноборони.



Застосунок буде доступний для завантаження на смартфонах через App Store та Google Play Market з 18 травня.



У міністерстві уточнили, що «Резерв+» надає змогу оперативного оновлення даних та доступу до інформації у реєстрі «Оберіг». Це зручний спосіб виконання обов'язкової процедури оновлення особистих даних.



Після оновлення даних у програмі з'явиться можливість побачити інформацію з реєстру «Оберіг» щодо себе. Також оновити дані можна офлайн у Територіальних центрах комплектування або Центрах надання адміністративних послуг, які діють по всій країні.



Зазначається, якщо військовозобов'язаний оновлюватиме дані через ТЦК, окрім самої виписки з реєстру, він також матиме відповідну позначку у військовому квитку.

З 18 червня у застосунку «Резерв+» також з'явиться QR-код, відсканувавши який представники влади зможуть миттєво отримати інформацію про статус військовозобовʼязаного, призовника або резервіста.



Раніше, 11 квітня 2024 року, Верховна Рада України ухвалила закон про мобілізацію № 10449. А 16 квітня Президент України Володимир Зеленський підписав його.







Нагадаємо, «Новини Донбасу» вже писали про електронний кабінет військовозобов'язаного, про те, як він працюватиме та що потрібно знати призовникам.