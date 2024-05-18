Головне за день: Обстріл Красногорівки. Ситуація на фронті у Харківській області

Політика



Володимир Путін заявив, що планів щодо захоплення Харкова у російської армії на сьогоднішній день немає. Він стверджує, що операція ЗС РФ на Харківському напрямку нібито «вина влади України, це відповідь на обстріл регіонів РФ».



Суспільство



18 травня набуває чинності оновлений закон про мобілізацію, і Міноборони запускає мобільний додаток «Резерв+» для військовозобов'язаних, призовників та резервістів.



В Україні близько 5 тисяч ув'язнених погодились піти на фронт в обмін на умовно-дострокове звільнення, якщо відповідний закон ухвалять.



В Алушті поховали підполковника ЗС РФ Олександра Кулакова, який загинув 13 травня під час ракетного удару на горі Ай-Петрі. Кулаков був командиром військової частини № 85683 – «секретної» військової бази ППО 3-го радіотехнічного полку ЗС РФ на Ай-Петрі.



Російські військові вбили людину з інвалідністю на колісному кріслі у Вовчанську. Це сталося поблизу місцевої лікарні, яку захопили ЗС РФ. Місцевого розстріляли, а його тіло залишили на вулиці.



Бойові дії



Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що противник розширив зону активних бойових дій майже на 70 кілометрів та намагається змусити ЗСУ задіяти додаткову кількість бригад зі складу резерву.



Через удар військ РФ по Одеській області одна людина загинула і восьмеро поранені. В Одеському районі на місці влучання однієї з ракет виникла сильна пожежа. Пошкоджено громадянську інфраструктуру.



Російські окупанти завдали двох ударів КАБами по Харкову. У місті зафіксовано кілька «прильотів» і щонайменше 2 особи загинули та 13 постраждали.



На Донеччині під масованими ударами перебуває місто Красногорівка, там загинуло троє людей. Крім того, поранення зазнав житель міста Часів Яр та людина у селі Богатир Великоновосілківської громади.



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