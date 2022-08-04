В ОП назвали складові «правильної» позиції України для переговорів із РФ

В Офісі президента позначили кілька складових «правильної» позиції України на переговорах з Росією. Їх перерахував радник голови ОП Михайло Подоляк.



За його словами, позиція України повинна містити чотири «прості» складові:

1. Далекобійна артилерія, РСЗВ та ATAСMS, аби знищити логістику.

2. ППО/ПРО, щоб захистити міста.

3. Ударні безпілотники. Найкращі мисливці, за словами Подоляка.

4. Бронетехніка для контрнаступів.

У середині травня стало відомо, що процес переговорів між Україною та РФ припинено.