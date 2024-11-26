Верховний суд підтвердив націоналізацію «ПриватБанку»: Коломойський не зможе повернути банк

Касаційний господарський суд у складі Верховного Суду підтвердив неможливість повернення державного «ПриватБанку» колишнім власникам та підтвердив правомірність закриття провадження у справі Nº 910/1834/19 за позовом ексакціонера банку Ігоря Коломойського та компанії Triantal Investments LTD.



«Таким чином суд захистив інтереси Держави, як інвестора, яка шляхом докапіталізації "ПриватБанку" запобігла краху фінансової системи. Розгляд цієї справи в судах різних інстанцій тривав майже пʼять років», — йдеться у заяві фінустанови.



Коломойському до націоналізації «ПриватБанку» належало 41,6572% акцій банку та компанія Triantal, зареєстрована на Кіпрі та пов'язана з ексвласниками, яким належало 16,8176%, намагалися оскаржити договір придбання акцій банку державою та повернути їх собі.

Раніше Коломойському продовжили тримання під вартою ще на два місяці. Нагадаємо, українському бізнесмену також було пред'явлено підозру в організації замовного вбивства.