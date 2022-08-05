Окупанти обстріляли 16 населених пунктів Донеччини, є жертви та поранено троє дітей

Російська армія обстріляла 16 населених пунктів Донецької області за добу, вбила та поранила мирних жителів регіону, у тому числі і дітей. Про це повідомляє Головне управління Національної поліції Донецької області.



Окупанти обстрілювали міста Авдіївка, Торецьк, Бахмут, Мар’їнка, Залізне, Калинове, Костянтинівка, смт Нью-Йорк і Очеретине, села Кам’янка, Новоселівка Перша, Нетайлове, Уманське, Соловйове, Карлівка, Первомайське.



Зруйновано та пошкоджено 38 цивільних об'єктів Донецької області – 25 житлових будинків, з них 11 багатоквартирних, церкву, дві зупинки громадського транспорту, підприємство, супермаркет, готель, коксохімічний завод.

Правоохоронці повідомили, що через обстріл в області є жертви, серед поранених – троє дітей.

Армія РФ атакувала Донеччину авіацією, артилерією, ракетами, РСЗВ "Смерч", "Ураган", "Град", танками.

Поліція задокументувала 25 злочинів військ РФ у регіоні та спільно з СБУ відкрила кримінальні провадження за статтею 438 («Порушення законів та звичаїв війни») КК України.

Раніше голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко повідомив, що минулої доби, 4 серпня, на підконтрольній Україні частині регіону від обстрілів з боку російських військ загинули семеро людей.