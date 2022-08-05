Забирали з ринків та зупинок: У Луганську «військові» патрулі примусово мобілізують чоловіків

05 серпня 2022, 15:29

Забирали з ринків та зупинок: У Луганську «військові» патрулі примусово мобілізують чоловіків

Центральний ринок Луганська. Фото: «Східна правозахисна група» Центральний ринок Луганська. Фото: «Східна правозахисна група»

Незаконні збройні формування на підконтрольній угрупованню «ЛНР» території продовжують проводити примусову мобілізацію чоловічого населення. Про це повідомляє «Східна правозахисна група».

За даними правозахисників, 4 серпня вранці у Луганську одночасно працювали одразу понад 15 «військових» патрулів.

«Чоловіків забирали з ринків, університетів (викладачі), зупинок громадського транспорту та лікувальних закладів», — зазначили у «Східній правозахисній групі».

Telegram-канал «Радар», з посиланням на місцевих жителів, також інформує про незаконну мобілізацію, що триває.

«Чоловіків затримують на вулицях та відводять до автобуса. Що відбувається далі, нам з вами вже відомо», — наголошується у повідомленні.

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