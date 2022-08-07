Обстріл у Донецьку не припиняється, «ДНР» заявляє про жертви

07 серпня 2022, 17:00

Обстріл у Донецьку не припиняється, «ДНР» заявляє про жертви

Внаслідок обстрілу Петрівського району Донецька 7 серпня загинув один мирний житель, ще трьох поранено. Про це заявили в окупаційній адміністрації міста. Обстріл стався за адресою вулиця Ревякіна, 20.

Загиблому чоловікові приблизно 45 років. Анкетні дані встановлюються.

Поранення голови отримала 44-річна жінка. Перелом та поранення ноги отримав 47-річний чоловік. Поранення в голову та грудну клітку отримав 46-річний чоловік.

У Кіровському районі в шию поранено 33-річного чоловіка.

За попередньою інформацією, ввечері в неділю снаряди впали на територію лікарні № 27 у мікрорайоні Текстильник.

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