У Криму сталися вибухи на військовому аеродромі

Оновлено
09 серпня 2022, 15:58

У Криму сталися вибухи на військовому аеродромі

У Новофедорівці сталися вибухи у районі аеродрому. Фото із соцмереж У Новофедорівці сталися вибухи у районі аеродрому. Фото із соцмереж

В окупованому Криму сталися вибухи у селищі Новофедорівка у районі військового аеродрому.

Про це повідомляють очевидці у соцмережах, публікуючи також відповідні фотографії та відео.

Офіційної інформації про подію поки що немає.

За словами очевидців, горять склади з боєприпасами та злітна смуга аеродрому. Перший вибух пролунав близько 15:20, всього повідомляють про десять. За попередньою інформацією, пошкоджено сусідні будинки.

Призначений Росією «голова» Криму Сергій Аксьонов повідомив, що виїхав на місце події.

У Міноборони Росії заявили, що на аеродромі «Сакі» сталася детонація кількох авіаційних боєприпасів. Стверджується, що внаслідок вибуху ніхто не постраждав, авіаційна техніка на аеродромі не пошкоджена.

Пізніше підконтрольний РФ «Мінздрав» Криму повідомив про п’ятьох постраждалих, включаючи дитину. Їх доправили до лікарні. А «голова» Криму Аксьонов уточнив, що одна людина загинула.

Аеродром «Сакі» в районі Новофедорівки — один із ключових для російської авіації у Криму. Там базується 43-й винищувальний авіаційний полк ПКС Росії, у складі якого переважно літаки Су-30СМ, Су-33 та бомбардувальники Су-24М.

Ще за темою

Місця
Крим
Інше
Війна Вибухи

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
19:53
У Росії хочуть об'єднати захоплені населені пункти Миколаївської та Херсонської областей
19:40
До Оленівки привезли «західних журналістів». По росТВ показали німця, який 20 років живе в Росії
18:44
«ДНР» має намір пустити потяги на окуповані частини Запорізької та Херсонської областей
18:12
Стівен Сігал приїхав до окупованої Оленівки, де загинули військовополонені
15:58
У Криму сталися вибухи на військовому аеродромі
15:52
Проведення будь-яких «референдумів» можливе виключно в режимі фейкових новин — Данілов
15:02
ЗСУ підірвали склад із боєприпасами російських військ в окупованому Генічеську
13:46
Самопроголошений голова Херсонської області Сальдо у стабільно тяжкому стані — росЗМІ
13:17
У Херсонській облраді попередили мешканців Скадовська про плани окупантів провести зачистку
12:01
У Донецьку двоє людей загинули внаслідок обстрілу
10:20
Для обстрілу СІЗО Оленівки війська РФ, можливо, використовували вогнемети «Джміль» — «Азов»
10:19
ТАСС: Боєць українського підрозділу помер у СІЗО «ДНР»
09:34
«ДНР» заявила про чотирьох загиблих та 17 поранених від обстрілів за добу
08:48
На кордоні Луганської та Донецької області ЗСУ відбили 10 атак військ РФ
23:40
Обвали на кримських трасах: деталі трагедій. Повернення коронавірусу. «Крим сьогодні» ►
Всі новини
19:53
У Росії хочуть об'єднати захоплені населені пункти Миколаївської та Херсонської областей
19:40
До Оленівки привезли «західних журналістів». По росТВ показали німця, який 20 років живе в Росії
19:20
У Бахмуті двоє людей отримали осколкові поранення у дворі власного будинку - ДСНС
18:53
Кабмін почав працювати над держбюджетом на 2023 рік
18:44
«ДНР» має намір пустити потяги на окуповані частини Запорізької та Херсонської областей
18:12
Стівен Сігал приїхав до окупованої Оленівки, де загинули військовополонені
17:57
«Дія» прийматиме інформацію про житло, зруйноване росармією з 2014 року
17:45
У 18 населених пунктів Донеччини енергетики повернули світло
17:23
1,3 мільйона жителів Донеччини евакуйовано від початку повномасштабної війни — ОП
16:35
Росія має намір перепідключити Запорізьку АЕС до Криму
15:58
У Криму сталися вибухи на військовому аеродромі
15:56
Україна та Світовий банк підписали угоду про надання гранту на 4,5 млрд доларів
15:52
Проведення будь-яких «референдумів» можливе виключно в режимі фейкових новин — Данілов
15:11
У Донецькій області окупанти завдали масованого удару по Бахмуту
15:02
ЗСУ підірвали склад із боєприпасами російських військ в окупованому Генічеську
Всі новини
ВІДЕО
У Криму сталися вибухи на військовому аеродромі
09 серпня, 15:58
Обвали на кримських трасах: деталі трагедій. Повернення коронавірусу. «Крим сьогодні» ►
08 серпня, 23:40
Удари по Світлодарську та Донецьку. Депортація дітей до. Головне за день ►
08 серпня, 21:56

«Новини Донбасу» © 2022, усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Цю версію сайту створено за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиція — цими символами позначається матеріал, розміщений на правах реклами.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Політика сайтуПолітика конфіденційностіРекламаКонтакти