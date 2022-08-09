У Криму сталися вибухи на військовому аеродромі

У Новофедорівці сталися вибухи у районі аеродрому. Фото із соцмереж

В окупованому Криму сталися вибухи у селищі Новофедорівка у районі військового аеродрому.



Про це повідомляють очевидці у соцмережах, публікуючи також відповідні фотографії та відео.



Офіційної інформації про подію поки що немає.

За словами очевидців, горять склади з боєприпасами та злітна смуга аеродрому. Перший вибух пролунав близько 15:20, всього повідомляють про десять. За попередньою інформацією, пошкоджено сусідні будинки.

Призначений Росією «голова» Криму Сергій Аксьонов повідомив, що виїхав на місце події.

У Міноборони Росії заявили, що на аеродромі «Сакі» сталася детонація кількох авіаційних боєприпасів. Стверджується, що внаслідок вибуху ніхто не постраждав, авіаційна техніка на аеродромі не пошкоджена.



Пізніше підконтрольний РФ «Мінздрав» Криму повідомив про п’ятьох постраждалих, включаючи дитину. Їх доправили до лікарні. А «голова» Криму Аксьонов уточнив, що одна людина загинула.

Аеродром «Сакі» в районі Новофедорівки — один із ключових для російської авіації у Криму. Там базується 43-й винищувальний авіаційний полк ПКС Росії, у складі якого переважно літаки Су-30СМ, Су-33 та бомбардувальники Су-24М.