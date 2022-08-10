Вранці російська армія накрила вогнем територію Сумської області

Близько 7 ранку російські війська завдали удару по території Сумської області. Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.



Він зазначив, що окупанти обстріляли дві громади регіону – Білопольську та Шалигінську.



Білопільську громаду армія РФ обстрілювала з різних видів стрілецької зброї, гранатомета та міномета. Шалигінська громада, за словами Живицького, була обстріляна зі ствольної артилерії, зафіксовано 30 прильотів.

Раніше керівник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко заявив, що вночі окупанти обстріляли регіон, від ворожих снарядів загинуло 13 людей і ще 11 було поранено.