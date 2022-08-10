Вранці російська армія накрила вогнем територію Сумської області

10 серпня 2022, 09:34

Вранці російська армія накрила вогнем територію Сумської області

Близько 7 ранку російські війська завдали удару по території Сумської області. Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

Він зазначив, що окупанти обстріляли дві громади регіону – Білопольську та Шалигінську.

Білопільську громаду армія РФ обстрілювала з різних видів стрілецької зброї, гранатомета та міномета. Шалигінська громада, за словами Живицького, була обстріляна зі ствольної артилерії, зафіксовано 30 прильотів.

Раніше керівник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко заявив, що вночі окупанти обстріляли регіон, від ворожих снарядів загинуло 13 людей і ще 11 було поранено.

Ще за темою

Місця
Сумська область
Інше
Війна

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
12:18
Глава «ДНР» заявив, що перший «трибунал» у Маріуполі буде організовано до кінця літа
11:14
В окупованому Мелітополі пошкоджено штаб партії Путіна «Єдина Росія»
10:55
В окупованому Донецьку поранено трьох працівників газової служби
09:58
«ЛНР»: Авто з електриками підірвалося на міні у Новоайдарському районі
09:17
«ДНР»: За добу через обстріл дві людини загинули, 20 — поранені
08:55
На Луганщині знешкоджено кілька розвідувальних груп окупантів — Гайдай
23:30
Армія РФ просувається на Бахмут. До Оленівки привезли «експертів» та Стівена Сігала. Головне за день ►
22:32
У Міноборони прокоментували пожежу на авіабазі у Криму
21:49
Місто зруйноване: «ЛНР» не планує відновлювати захоплену силами РФ Попасну
21:00
«ДНР»: У Донецьку поранено дитину, чоловіка та жінку
19:53
У Росії хочуть об'єднати захоплені населені пункти Миколаївської та Херсонської областей
19:40
До Оленівки привезли «західних журналістів». По росТВ показали німця, який 20 років живе в Росії
18:44
«ДНР» має намір пустити потяги на окуповані частини Запорізької та Херсонської областей
18:12
Стівен Сігал приїхав до окупованої Оленівки, де загинули військовополонені
15:58
У Криму сталися вибухи на військовому аеродромі
Всі новини
12:18
Глава «ДНР» заявив, що перший «трибунал» у Маріуполі буде організовано до кінця літа
12:02
Московський суд визнав «героя ДНР» Тимофєєва шахраєм та відправив до колонії
11:36
Російські сили обстріляли Костянтинівку, зруйновано автомагазин
11:14
В окупованому Мелітополі пошкоджено штаб партії Путіна «Єдина Росія»
11:06
У Луганській області ще трьох поліцейських підозрюють у держзраді
10:55
В окупованому Донецьку поранено трьох працівників газової служби
10:37
За добу поліцейські задокументували 19 військових злочинів військ РФ у Донецькій області
10:27
США виділять Україні 89 млн доларів на розмінування
10:22
Генштаб: Окупанти намагаються відновити наступ на напрямку Донецьк — Піски
10:05
Вночі окупанти обстріляли Миколаїв реактивними снарядами РСЗВ «Смерч»
09:58
«ЛНР»: Авто з електриками підірвалося на міні у Новоайдарському районі
09:48
Окупанти обстрілювали Циркуни весь день, одну мешканку поранено — Синєгубов
09:37
Зросла кількість жертв нічного обстрілу Дніпропетровщини
09:34
Вранці російська армія накрила вогнем територію Сумської області
09:17
«ДНР»: За добу через обстріл дві людини загинули, 20 — поранені
Всі новини
ВІДЕО
Армія РФ просувається на Бахмут. До Оленівки привезли «експертів» та Стівена Сігала. Головне за день ►
09 серпня, 23:30
У Криму сталися вибухи на військовому аеродромі
09 серпня, 15:58
Обвали на кримських трасах: деталі трагедій. Повернення коронавірусу. «Крим сьогодні» ►
08 серпня, 23:40

«Новини Донбасу» © 2022, усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Цю версію сайту створено за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиція — цими символами позначається матеріал, розміщений на правах реклами.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Політика сайтуПолітика конфіденційностіРекламаКонтакти