У голови міграційної служби Одеської області знайшли мільйони та землю

НАЗК виявило ознаки недостовірних відомостей на понад 83 млн грн у декларації начальника одного з управлінь ДМС в Одеській області. Про це йдеться у звіті Національного агентства щодо запобігання корупції.



За матеріалами перевірки у нього виявили автомобіль преміумкласу Mercedes-Benz G 400 D 2023 випуску вартістю 5,6 млн грн, оформленого на матір чиновника.



Крім того, під час перевірки встановлено, що чиновник не вказав у декларації відомості про житловий будинок у центрі Одеси загальною площею 200,5 кв. м та орієнтовною вартістю понад 7 млн грн, який оформлено на матір.



Окрім автомобіля, чиновник не задекларував інші оформлені на матір активи, щодо яких він має вирішальне право розпорядження: офісну будівлю загальною площею 195,8 кв.м, базу відпочинку (апартаменти) загальною площею 94,9 кв.м, приміщення магазинів та земельні ділянки у м. Білгород-Дністровському та смт Затока Одеської області.



Національне агентство поставило також під сумнів наявність у дружини посадовця криптовалюти Bitcoin у кількості 37 одиниць вартістю понад 57,7 млн грн і готівкових коштів у розмірі 100 тис. євро та 200 тис. дол. США.