Третя штурмова бригада знищила РЕБ «Гроза» армії РФ

Українські військовослужбовці ліквідували РЕБ (радіоелектронна боротьба) «Гроза-04М» російських загарбників. Про це повідомили у пресслужбі 3-ї окремої штурмової бригади.
«Бійці Третьої штурмової вразили ворожий окопний РЕБ «Гроза-04М», — йдеться у повідомленні.
За інформацією військовослужбовців, комплекс призначений для прикриття озброєння та техніки.
«Росіяни ж притягнули його на позиції, бо закошмарена бригадними дронами російська піхота ніяк не могла закріпитись. Спойлер: так і не закріпилися», — зазначили у відомстві.
Раніше ми писали, що зенітники 35-ї окремої бригади морської піхоти ліквідували розвідувальний дрон Supercam російських окупантів.