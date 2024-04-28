Третя штурмова бригада знищила РЕБ «Гроза» армії РФ

Українські військовослужбовці ліквідували РЕБ (радіоелектронна боротьба) «Гроза-04М» російських загарбників. Про це повідомили у пресслужбі 3-ї окремої штурмової бригади.



«Бійці Третьої штурмової вразили ворожий окопний РЕБ «Гроза-04М», — йдеться у повідомленні.



За інформацією військовослужбовців, комплекс призначений для прикриття озброєння та техніки.



«Росіяни ж притягнули його на позиції, бо закошмарена бригадними дронами російська піхота ніяк не могла закріпитись. Спойлер: так і не закріпилися», — зазначили у відомстві.



Раніше ми писали, що зенітники 35-ї окремої бригади морської піхоти ліквідували розвідувальний дрон Supercam російських окупантів.