«ДНР»: За добу загинули четверо дорослих та двоє дітей, 23 особи поранено

На підконтрольній угрупуванню «ДНР» частині Донецької області за добу внаслідок обстрілу загинуло шестеро людей.



Як повідомляє так званий «СЦКК ДНР», мирні жителі загинули у Петрівському районі Донецька, у Горлівці (троє), а також у Світлодарську (двоє).

Також зазначається, що серед загиблих — двоє дітей: у Горлівці та Світлодарську.



Поранення різного ступеня тяжкості отримали 23 цивільні особи, зокрема двоє дітей: у Горлівці, Світлодарську, а також в Кіровському, Петрівському, Куйбишевському районах Донецька, Олександрівці, Старомлинівці та Лимані.

Минулої доби внаслідок обстрілів населених пунктів на підконтрольній українській владі частині Донецької області загинули п'ятеро людей, десятьох мирних жителів поранено.



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