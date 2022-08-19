«ДНР»: За сутки погибли четверо взрослых и двое детей, 23 человека ранены

На подконтрольной группировке «ДНР» части Донецкой области за сутки в результате обстрелов погибли шесть человек.



Как сообщает так называемый «СЦКК ДНР», мирные жители погибли в Петровском районе Донецка, в Горловке (трое), а также в Светлодарске (двое).

Также отмечается, что среди погибших — двое детей: в Горловке и Светлодарске.



Ранения различной степени тяжести получили 23 гражданских лица, в том числе двое детей: в Горловке, Светлодарске, а также в Кировском, Петровском, Куйбышевском районах Донецка, Александровке, Старомлиновке и Лимане.

За минувшие сутки в результате обстрелов населенных пунктов подконтрольной украинским властям части Донецкой области погибли пять человек, десять мирных жителей ранены.



Смотрите также:



