Незабаром у місті неможливо буде перебувати: З Авдіївки евакуюють лікарню

З Авдіївки Донецької області на тлі холодів, що наближаються, та постійних обстрілів, до безпечнішого регіону евакуюють лікарню. Про це повідомив голова військової адміністрації міста Віталій Барабаш.



«З 1 вересня Авдіївську лікарню буде повністю евакуйовано. У місті не залишиться жодного лікаря та фахівця», — заявив Барабаш.



Також він повідомив, що попри інтенсивні обстріли з боку російських військ місто залишається під контролем української армії.



Крім того, Барабаш закликав мешканців евакуюватися — в Умань, де переселенців розмістять.



«Треба їхати, зима не за горами, скоро в місті неможливо буде перебувати», — сказав він.