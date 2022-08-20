Спрацював вибуховий пристрій: У Маріуполі робили замах на життя «мера» Іващенка

В окупованому Маріуполі. Скріншот

У захопленому військами РФ Маріуполі здійснено спробу замаху на життя призначеного окупантами «мера» міста Костянтина Іващенка. Про це повідомив репортер Всеросійської державної телевізійної та радіомовної компанії Андрій Руденко.



«Вибуховий пристрій було закладено на в'їзді до Маріупольського зоопарку, і він спрацював у момент під'їзду чиновника. Костянтин Іващенко не постраждав», — заявив Руденко.



За його словами, на місці підриву працюють сапери. Імовірно, вибуховий пристрій, що спрацював, був не один.