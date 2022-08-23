«Сьогодні був би найстрашніший день»: У Слов'янську обстріл знищив житловий будинок

Слов'янськ. Фото: Романа Бондаренка

Сьогодні вночі російські війська вкотре обстріляли Слов'янськ. Зруйновано житловий будинок. Жертв немає, оскільки мешканці виїхали після оголошення евакуації.



Мер міста Вадим Лях зазначив, що «прильоти» були в районі вулиці Цілинної, приватний житловий будинок зруйнований вщент.



Житель міста Роман Бондаренко показав, як виглядають двір та будинок після обстрілу.



«Це будинок моїх дідуся та бабусі! Радий лише одному, що вони поїхали разом зі мною, коли оголосили евакуацію! Якби залишилися, то сьогодні був би найстрашніший день нашого життя», — написав Бондаренко.

У зведенні поліції також повідомлялося про атаки армії РФ на Слов'янськ та інші міста Донецької області.