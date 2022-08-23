«Будемо з Україною стільки, скільки потрібно». Як пройшов саміт Кримської платформи ►

Україна провела вже другий саміт Кримської платформи — цього разу через повномасштабну війну з РФ він відбувся в онлайн-форматі. Захід назвали українським дипломатичним Рамштайном. Кримська платформа — це перший великий міжнародний переговорний майданчик України з деокупації Криму. Минулого року установчий саміт у Києві зібрав представників усіх країн НАТО та ЄС та викликав роздратування Росії.



На відміну від торішнього формату, де окрім виступів гостей відбулося кілька експертних дискусій, а всі країни-учасниці підписали Кримську декларацію, цього року на саміті обмежилися програмними заявами президентів та прем'єрів. Але в умовах війни сам факт проведення, хоч і в онлайн-форматі, Кримської платформи вже факт безпрецедентний. Як і кількість учасників.



До Києва особисто приїхав лише польський президент Анджей Дуда. Інші лідери країн-учасниць Кримської платформи з міркувань безпеки висловлювалися через конференц-зв'язок. І всі як один, окрім традиційних запевнень — ми ніколи не визнаємо анексію півострова, раптом погодилися — ми помилилися 2014-го та недостатньо жорстко відреагували на ті події. У результаті повномасштабна війна в центрі Європи. Найкатегоричнішим в оцінці міжнародного провалу був британський прем'єр Борис Джонсон.



Про що ж говорили і до чого домовилися — знаємося на цьому відео.