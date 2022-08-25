Окупований південь України майже повністю залишився без електроенергії

25 серпня 2022, 15:01

Окупований південь України майже повністю залишився без електроенергії

Окуповані міста Запорізької області Енергодар, Мелітополь та Бердянськ залишилися без електроенергії. Про це повідомляють українська влада та «чиновники» окупаційних адміністрацій.

Міський голова Дмитро Орлов повідомив , що місто через обстріл повністю відключене від електро- та водопостачання.

«Сьогодні через ворожі обстріли місто повністю залишилося без світла і води. Наразі з'ясовуємо, наскільки критична ситуація і чи можна її виправити найближчим часом», - написав Орлов.

Він зазначив, що щодо подальшої роботи Запорізької АЕС та загальної ситуації на підприємстві очікується офіційний коментар від НАЕК «Енергоатом».

Як зазначили у Бердянській міськраді, ймовірна причина знеструмлення півдня України (майже всіх окупованих міст) – обстріл Енергодару, результатом якого стала масштабна пожежа навколо міста та пошкодження ліній електропередач. Тут залишилися без світла Мелітопольський, Бердянський та інші окуповані райони Запорізької області.

Представник окупаційної адміністрації Володимир Рогов у своєму Telegram-каналі заявив про те, що знеструмлено не лише Мелітополь, а й Херсон.

Окупаційна влада Енергодару заявила , що на Запорізькій АЕС спрацювали системи безпеки. Вони пов'язали відключення електрики з обстрілом території атомної електростанції.

Оновлення:
Орлов повідомив, що завдяки працівникам комунальних підприємств та спеціалістам Запорізької АЕС в Енергодарі почалося відновлення електропостачання. Потім розпочнеться підключення каналізаційно-насосної станції. І наступним кроком стане поновлення роботи свердловин на питному водозаборі.

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