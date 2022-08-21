Чоловіків «мобілізували»: В окупованому Довжанську вугілля видобувають жінки та пенсіонери

В окупованому Довжанську (раніше — Свердловськ) на Луганщині з шахти «Довжанська-Капітальна» окупанти відправили на фронт 430 працівників, натомість залишилися жінки та пенсіонери. Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.



Він опублікував у своєму Тelegram-каналі ролик, що поширюють пропагандисти так званої «ЛНР», який переконує місцеве населення, що подібним фактом варто пишатися.



У сюжеті йдеться, що «…як і в роки Великої вітчизняної війни, сьогодні на полях, заводах та в шахтах чоловіків, що вирушили на фронт, замінюють жінки та пенсіонери… Жінки залишилися. І успішно виконують свої обов'язки навіть на важких роботах...»



«Мобілізували 430 шахтарів провідного вугледобувного підприємства Донбасу... Звичайно, праця надважка. І уявіть, якщо з головного підприємства 60-тисячного міста забрали 430 осіб, у багатьох із яких була броня, яка зараз ситуація із чоловіками у Довжанську?» — прокоментував Гайдай.

На окупованій військами РФ території Луганської області продовжується примусова мобілізація громадян на війну проти України. За інформацією голови Луганської ОВА Сергія Гайдая, на окупованій частині Луганщини майже не залишилося чоловіків, «ЛНР» мобілізує працівників навіть з об'єктів критичної інфраструктури, а також забирають уже чоловіків із хронічними захворюваннями.



У соцмережах з'явилося відео, як у Луганську окупанти спіймали чоловіка, коли він прийшов забирати свою дитину з дитячого садка.



У той же час угруповання «ЛНР» заявило , що не проводить мобілізацію чоловіків призовного віку на підконтрольній їй території. Там стверджують, що «відео, що з'являються в інтернеті, та інформаційні повідомлення про нібито проведену примусову мобілізацію є постановкою і фальсифікацією».