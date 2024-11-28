В Україні скасували аварійні відключення світла: Донецька область повертається до графіків

В Україні скасували аварійні відключення електроенергії. Про це повідомили у пресслужбі «Укренерго».
Усі споживачі повертаються до графіків погодинних відключень.
Графіки застосування обмежень у своєму регіоні можна дізнатися на сайті та офіційних сторінках оператора системи розподілу.
У пресслужбі «ДТЕК Донецькі електромережі» повідомили, що Донеччина повертається до стабілізаційних відключень.
Нагадаємо, що вранці 28 листопада Росія ракетами масовано атакувала Україну, окупанти вдарили по енергетиці та іншим об'єктам інфраструктури.