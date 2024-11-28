РФ двічі атакувала Костянтинівську громаду: є жертви та постраждалий

Російські війська минулої доби, 27 листопада, обстріляли Костянтинівську громаду Донецької області. Відомо, що двоє людей загинули, один цивільний поранений. Про це повідомив начальник Костянтинівської міської військової адміністрації Сергій Горбунов.



«О 17:30 окупанти здійснили обстріл Марківського старостинського округу. Внаслідок обстрілу загинули 2 цивільні особи», — зазначив він.



За словами Горбунова, зруйновано два приватні будинки.



Крім того, загарбники о 22:00 окупанти обстріляли Костянтинівку. Одна людина постраждала, пошкоджено 2 приватні будинки, лінія електромережі ДТЕК.



Раніше ми писали, що минулої доби, 27 листопада, російські війська атакували Покровськ Донецької області. Внаслідок удару пошкоджено підприємство.