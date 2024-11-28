Російські окупанти розстріляли п'ятьох полонених українських військових у Запорізькій області

Полонені українські військові на Запоріжжі. Фото: Запорізька обласна прокуратура

Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України). Про це повідомили у пресслужбі Офісу генерального прокурора України.



За попередніми даними, 24 листопада поблизу села Новодарівка Запорізької області, де продовжуються активні бойові дії, військовослужбовці Збройних сил Росії розстріляли п'ятьох із шести українських захисників, взятих у полон.



Правоохоронці встановили підрозділ армії окупантів, військовослужбовці якого перевіряються на причетність до цього злочину. Також слідчі отримали відеозапис, на якому зафіксований момент розстрілу.



Вбивство військовополонених є грубим порушенням Женевських конвенцій та кваліфікується як тяжкий міжнародний злочин.

Нагадаємо, що 13 листопада російські загарбники розстріляли п'ятьох українських військовополонених на Покровському напрямку.