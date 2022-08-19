«ДНР»: Пушилін повідомив, що навчання у школах буде комбінованим

На підконтрольній «ДНР» частині Донецької області до шкіл підуть понад 160 тисяч школярів. Про це у своєму Telegram заявив голова угруповання Денис Пушилін.



«До процесу навчання приступлять 584 школи, в яких дітей зустрінуть 34 тисячі педагогів», — запевняє Пушилін.



За його словами, педагоги проходять «перенавчання за російськими освітніми стандартами».



На місцевих сайтах наводять слова очільника «ДНР» про те, що навчання, швидше за все, буде комбінованим з міркувань безпеки. З 1 вересня одні школи розпочнуть роботу в очному режимі, інші — у дистанційному.



Зазначається, що остаточне рішення про форму навчання буде ухвалено напередодні початку навчального року.