Миколаїв залишився без водопостачання через аварію

29 серпня 2022, 13:21

Миколаїв залишився без водопостачання через аварію

У Миколаєві через аварію на водозаборі повністю припинено водопостачання. Про це повідомляє «Миколаївводоканал» на своїй сторінці у Facebook.

«На водозаборі з Дніпро-Бузького лиману сталася аварія, а тому до міста подаватись вода взагалі не буде. Скільки часу потрібно для ремонтних робіт? Наразі з цього питання визначаються фахівці ДКП "Миколаївводоканал". Скоріш за все, на ремонт піде не один день», - йдеться у повідомленні.

У водоканалі додали, що аварія сталася не внаслідок бойових дій, а тому зроблять усе можливе, щоб якнайшвидше відновити водопостачання.

12 квітня Миколаїв залишився без централізованого водопостачання після пошкодження водопроводу обстрілом. У середині травня його частково відновили.

Кабмін виділив Миколаєву для відновлення централізованого водопостачання 56 млн гривень.

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