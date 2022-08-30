За добу на Харківщині від обстрілів постраждали троє людей, знайдено тіла двох загиблих раніше

Протягом доби через обстріл Харківської області отримали поранення троє людей. Про це повідомив голова ОВ Олег Синєгубов.



«В Ізюмському районі госпіталізовано 57-річну жінку з вибуховими пораненнями. У Чугуївському районі госпіталізовано чоловіка і жінку 66 і 60 років», - написав він.



Так, російські війська обстрілювали з реактивної та ствольної артилерії населені пункти, розташовані поблизу лінії зіткнення у Чугуївському, Харківському, Богодухівському та Ізюмському районах області.



Крім того, у Богодухівському районі було виявлено тіла двох жінок, які загинули внаслідок обстрілу 27 серпня.