Навіщо МАГАТЕ їде на Запорізьку АЕС — що відбувається в окупації

01 вересня 2022, 11:30

Навіщо МАГАТЕ їде на Запорізьку АЕС — що відбувається в окупації

Що відбувається з українським наступом на Херсон, навіщо місія МАГАТЕ їде до Енергодару і як Росія підготувалася до початку навчального року на захоплених територіях?

У цьому відео говоримо про головні події, що сталися в окупації останнім часом.

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