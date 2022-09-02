«Я багато чого бачив»: Гендиректор МАГАТЕ розповів про відвідування Запорізької АЕС

02 вересня 2022, 11:24

«Я багато чого бачив»: Гендиректор МАГАТЕ розповів про відвідування Запорізької АЕС

На захопленій РФ Запорізькій АЕС в Енергодарі функціонуватиме постійна місія Міжнародного агентства з атомної енергії. Генеральний директор організації Рафаель Гроссі відвідав ЗАЕС, де бачив, зокрема, аварійні системи. Про це Гроссі розповів після візиту на Запорізьку АЕС, повідомляє НАЕК «Енергоатом».

«Я багато чого бачив, і мої люди все ще знаходяться там. Ми мали змогу обійти весь майданчик. Я входив до блоків, я мав можливість побачити аварійні системи, дизель-генератори, інші елементи. Також ми відвідали блокові щити управління на кількох енергоблоках», — сказав Гроссі.

За його словами, вдалося також поспілкуватися із працівниками станції та жителями міста.

Гендиректор МАГАТЕ повідомив, що експерти будуть присутні на станції протягом тривалого часу.

«Очевидно, що станцію та її фізичну цілісність було порушено кілька разів. Випадково чи навмисне — ми не маємо необхідних даних, щоб це оцінити», — зазначив він.

Присутність МАГАТЕ, вважає Гроссі, допоможе покращити ситуацію. Одна група технічних експертів перебуватиме на АЕС до неділі чи понеділка. Вони зможуть детальніше проаналізувати все, щоб підготувати звіт. Після цього планується забезпечити на Запорізькій АЕС постійне представництво експертів.

Український персонал станції, зазначив Гроссі, перебуває «у складній ситуації, але мають необхідний професіоналізм... і вони продовжують виконувати свої обов'язки».

Раніше Рафаель Гроссі заявив про встановлення постійної присутності агенції на станції.

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