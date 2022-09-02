«Я много чего видел»: Гендиректор МАГАТЭ рассказал о посещении Запорожской АЭС

На захваченной РФ Запорожской АЭС в Энергодаре будет функционировать постоянная миссия Международного агентства по атомной энергии. Генеральный директор организации Рафаэль Гросси посетил ЗАЭС, где видел, в том числе, аварийные системы. Об этом Гросси рассказал после визита на Запорожскую АЭС, передает НАЭК «Энергоатом».



«Я много чего видел, и мои люди все еще находятся там. Мы имели возможность обойти всю площадку. Я входил внутрь блоков, я имел возможность увидеть аварийные системы, дизель-генераторы, другие элементы. Также мы посетили блочные щиты управления на нескольких энергоблоках», — сказал Гросси.



По его словам, удалось также пообщаться с работниками станции и жителями города.



Гендиректор МАГАТЭ сообщил, что эксперты будут присутствовать на станции на протяжении длительного времени.



«Очевидно, что станция и ее физическая целостность были нарушены несколько раз. Случайно или умышленно — у нас нет необходимых данных, чтобы это оценить», — отметил он.



Присутствие МАГАТЭ, считает Гросси, поможет улучшить ситуацию. Одна группа технических экспертов будет находиться на АЭС до воскресенья или понедельника. Они смогут более детально проанализировать все, чтобы подготовить отчет. И После этого планируется обеспечить на Запорожской АЭС постоянное представительство экспертов.



Украинский персонал станции, отметил Гросси, находится «в сложной ситуации, но у них есть необходимый профессионализм... и они продолжают выполнять свои обязанности».



Ранее Рафаэль Гросси заявил об установлении постоянного присутствия агентства на станции.



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