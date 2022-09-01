Глава МАГАТЭ заявляет об установлении постоянного присутствия агентства на ЗАЭС

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил об установлении постоянного присутствия агентства на станции. Об этом он сообщил в своем Twitter.



«Я только что завершил первый тур по ключевым местам, которые мы хотели увидеть в этом первом подходе ко всему объекту. Конечно, многое еще предстоит сделать. Моя команда остается, и, что более важно и что самое важное, мы устанавливаем наше постоянное присутствие со стороны МАГАТЭ здесь», – сказал он.



Ранее в НАЭК «Энергоатом» сообщили, что на ЗАЭС остались пять представителей миссии МАГАТЭ, которые разгружают привезенное ими оборудование и продолжат работу на станции.



«Ожидается, что они будут находиться на Запорожской АЭС до 3 сентября», – отметили в НАЭК.



Миссия МАГАТЭ прибыла на захваченную российскими войсками ЗАЭС 1 сентября, приблизительно после 14:00.