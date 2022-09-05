Окупанти знову вдарили по Дніпропетровській області: знищено нафтобазу

Нафтобазу на території Карпівської ОТГ Криворізького району Дніпропетровської області знищено внаслідок ракетного удару російських окупантів у понеділок увечері. Про це повідомляє прес-служба ДСНС України у Дніпропетровській області.



«Вже надвечір ворог ударив ракетами по Карпівській громаді Криворізького району. Знищено нафтобазу і всі запаси палива там. Сталася сильна пожежа. Працюють пожежники. Інформація про постраждалих та масштаби руйнувань з'ясовується», - йдеться у повідомленні.



Сьогодні вдень внаслідок обстрілу Криворізького району Дніпропетровської області російськими окупантами в Апостоловому загинула жінка похилого віку, ще троє людей отримали поранення.



Увечері російські окупанти завдали ще двох ракетних ударів по Криворізькому району.



У Червоногригорівській ОТГ Дніпропетровської області внаслідок обстрілу сталася пожежа у лісосмузі та на полі. Вогонь охопив 3,5 га, його вдалося ліквідувати.