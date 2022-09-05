Оккупанты снова ударили по Днепропетровской области: уничтожена нефтебаза

Нефтебаза на территории Карповской ОТГ Криворожского района Днепропетровской области уничтожена в результате ракетного удара российских оккупантов в понедельник вечером. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины в Днепропетровской области.



«Уже к вечеру враг ударил ракетами по Карповской громаде Криворожского района. Уничтожена нефтебаза и все запасы топлива там. Случился сильный пожар. Работают пожарные. Информация о пострадавших и масштабах разрушений выясняется», - говорится в сообщении.



Сегодня днем в результате обстрела Криворожского района Днепропетровской области российскими оккупантами в Апостолово погибла пожилая женщина, еще три человека получили ранения.



Вечером российские оккупанты нанесли еще два ракетных удара по Криворожскому район.



В Червоногригоровской ОТГ Днепропетровской области в результате обстрела произошел пожар в лесополосе и на поле. Огонь охватил 3,5 га, его удалось ликвидировать.