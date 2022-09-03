«Ви мені на**р не вс**лися»: Як «чиновники» «ДНР» розв'язували проблеми з водопостачанням

В окупованому Донському. Скріншот

На окупованій частині Донецької області сьогодні спалахнули два великі скандали через воду.



Як пише російський «Mash на Донбасі», інцидент стався в підконтрольному «ДНР» Донецьку. Люди просили пробурити їм свердловину, та були готові оплатити.



«"Ви мені на **р не вс**лися!". Урок антикризового менеджменту від представника адміністрації Кіровського району Донецька. Разом із заступником голови адміністрації Віктором Антонюком приїхав до Кіровського нарсуду поговорити з народом — у якого вже дуже давно немає води… Чиновник спочатку обіцяє привезти бочку з водою, потім починає загрожувати, що й бочки не буде, ну а наприкінці включає нову щирість і розповідає донеччанам, що він про них думає насправді. Натомість чесно», — йдеться у повідомленні.





Ще один інцидент стався із головою окупаційної «адміністрації» Волноваського району Костянтином Зінченком: він напав на кореспондента, який знімав на відео зустріч із людьми, і намагався вибити камеру з його рук.



«Справа відбувається у селищі Донському — там перебої з водою з лютого, хоча береться вона із місцевого ставка. І щоб вона йшла 24/7, звільняти Слов'янськ необов'язково. Народ почав вимагати від адміністрації розв'язати проблему, зібрався на схід», — наголошується у повідомленні.



Після цього Зінченко, як пише «Mash на Донбасі», почав говорити в мегафон, але зупинився на півслові, «підійшов до нашого кореспондента та спробував вибити камеру — мовляв, він не дозволяв знімати особисто його».





Пізніше стало відомо, що голова угрупування «ДНР» Денис Пушилін пообіцяв «покарати винних»: Зінченко нібито отримав «догану», а «чиновників», які спілкувалися з мешканцями Кіровського району Донецька, мають звільнити.



«Зараз журналісти повинні бути нашими союзниками», — заявив Пушилін.



Він додав, що з боку «чиновників» має бути «максимальна чуйність».