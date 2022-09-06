В окупованому Єнакієвому заявили, що запустили повний цикл на метзаводі

Металургійний завод у підконтрольному угрупуванні «ДНР» Єнакієвому відновив повний виробничий цикл. Про це повідомляє сепаратистський сайт «ДАН».



Зазначається, що здійснено запуск стану «550» цеху виробництва прокату.



«Прокатний переділ завершує металургійний цикл та випускає основну масу готової металопродукції. Крупносортний стан "550" комбінованого типу призначений для катання фасонних профілів загального, галузевого та спеціального призначення. Вихідним продуктом для виробництва є сталева безперервнолита заготівля, яку отримують з конвертерного цеху заводу. Відновлення повного виробничого циклу ЄМЗ було здійснено силами працівників заводу», — йдеться у повідомленні.



Також повідомляється, що потужності ЄМЗ повернулися до ладу повністю. Це нібито дозволить «цілком задовольнити потреби в металі Донбасу», а також здійснювати постачання «на зовнішні ринки».



Нагадаємо, що у червні 2021 року новим власником компанії «Зовнішторгсервіс» став росіянин Євген Юрченко. У жовтні Юрченко зареєстрував в ОРДЛО компанію ЮГМК («Південний гірничо-металургійний комплекс»), яка є наступницею «Зовнішторгсервісу». Ця компанія управляє ЄМЗ, Макіївським металургійним заводом, Макіївським коксохімічним заводом та ще низкою підприємств на окупованих частинах Донбасу.



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