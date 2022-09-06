В оккупированном Енакиево заявили, что запустили полный цикл на метзаводе

Металлургический завод в подконтрольном группировке «ДНР» Енакиево восстановил полный производственный цикл. Об этом сообщает сепаратистский сайт «ДАН».



Отмечается, что произведен запуск стана «550» цеха производства проката.



«Прокатный передел завершает металлургический цикл и выпускает основную массу готовой металлопродукции. Крупносортный стан "550" комбинированного типа предназначен для прокатки фасонных профилей общего, отраслевого и специального назначения. Исходным продуктом для производства служит стальная непрерывнолитая заготовка, которую получают из конвертерного цеха завода. Восстановление полного производственного цикла ЕМЗ было осуществлено силами работников завода», — говорится в сообщении.



Также сообщается, что мощности ЕМЗ вернулись в строй полностью. Это якобы позволит «полностью удовлетворить потребности в металле Донбасса», а также совершать поставки «на внешние рынки».



Напомним, что в июне 2021 года новым владельцем компании «Внешторгсервис» стал россиянин Евгений Юрченко. В октябре Юрченко зарегистрировал в ОРДЛО компанию ЮГМК («Южный горно-металлургический комплекс»), которая является преемницей «Внешторгсервиса». Эта компания управляет ЕМЗ, Макеевским металлургическим заводом, Макеевским коксохимическим заводом и еще рядом предприятий на оккупированных частях Донбасса.



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