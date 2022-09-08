У Слов'янську під завалами житлового будинку знайшли тіла двох чоловіків та жінки

З-під завалів житлового будинку у Слов'янську, який було зруйновано 7 вересня внаслідок обстрілу з боку російської армії, витягли тіла трьох загиблих. Про це повідомив очільник міської воєнної адміністрації Вадим Лях.



«З-під завалів будинку на вул. Торській отримали тіла всіх трьох загиблих — двох чоловіків та жінку», — поінформував Лях.

Нагадаємо, у Слов'янську після обстрілу «склався» під'їзд будинку. Вчора рятувальники знайшли тіло загиблого чоловіка — він повернувся з евакуації.



Дивіться також:



