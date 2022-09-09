У Донецьку обстріляно автобусну зупинку поряд із парком: є загиблі та поранені

09 вересня 2022, 17:19

У Донецьку обстріляно автобусну зупинку поряд із парком: є загиблі та поранені

Вдень 9 вересня центр окупованого Донецька потрапив під обстріл. Друга хвиля припала на район перетину вулиці Університетської та проспекту Миру. Поруч розташований Парк кованих фігур. Відомо мінімум про двох загиблих.





За попередніми даними, в результаті обстрілу загинуло 2 особи, поранено 5. Дані про жертв та поранених уточнюються.



Раніше повідомлялося , що під обстріл потрапив Парк кованих фігур у центрі міста, внаслідок якого жінка отримала поранення.

Читайте також:

Обстріл Донецька: Загинуло троє людей

 

Ще за темою

Місця
Донецьк
Інше
наслідки обстрілу

Інші публікації

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
21:13
ЗСУ почали наступ на Лиман — джерела
20:44
У Донецьку обстріляно територію лікарні та набережну Кальміуса
17:19
У Донецьку обстріляно автобусну зупинку поряд із парком: є загиблі та поранені
16:41
Окупанти «евакуюють» жителів Куп'янська та Ізюму — російські ЗМІ
16:13
В окупованому Донецьку обстріляно Парк кованих фігур
15:32
Обстріл Донецька: Загинуло троє людей
13:02
«ДНР»: До восьми зросла кількість поранених у Горлівці
12:17
Окупанти виводять військову техніку з Маріуполя у бік Бердянська — Андрющенко
10:43
«ЛНР»: У полі на міні підірвався трактор, загинули двоє людей
10:04
З портретами бойовиків: Російські окупанти відкрили Савур-Могилу
09:10
«ДНР» заявила про обстріли Донецька та Горлівки, є загиблі
23:33
ЗСУ відвойовують Харківську область — головне за день ►
22:56
«Я калаш викинув, пішов додому». Мобілізовані «ЛНР» влаштували бунт
18:30
Вбивство в Ялті: натовп людей вийшов до будівлі МВС, вимагаючи чесного розслідування — Крим сьогодні ►
17:06
По окупованій Новій Каховці завдано ракетного удару, троє людей загинули
Всі новини
21:13
ЗСУ почали наступ на Лиман — джерела
20:44
У Донецьку обстріляно територію лікарні та набережну Кальміуса
19:35
Через бойові дії знеструмлено Карлівську фільтрувальну станцію
19:09
Росіяни не пускають спостерігачів ООН до українських військовополонених
18:01
«Нафтогаз» подає прохання про арбітраж проти «Газпрому»
17:34
Денний обстріл Харкова: кількість постраждалих зросла до 14
17:19
У Донецьку обстріляно автобусну зупинку поряд із парком: є загиблі та поранені
16:55
Рятувальники показали евакуацію з Бахмутського та Краматорського районів
16:41
Окупанти «евакуюють» жителів Куп'янська та Ізюму — російські ЗМІ
16:34
РФ направила колони техніки та окупантів на Харківський напрямок
16:13
В окупованому Донецьку обстріляно Парк кованих фігур
15:57
Заморожування конфлікту не буде: В ОП назвали три причини
15:56
Поліцейські відновили роботу в деокупованих населених пунктах Харківщини
15:32
Обстріл Донецька: Загинуло троє людей
15:14
Аварійники відновили світло трьом тисячам сімей на Донеччині
Всі новини
ВІДЕО
Рятувальники показали евакуацію з Бахмутського та Краматорського районів
09 вересня, 16:55
РФ направила колони техніки та окупантів на Харківський напрямок
09 вересня, 16:34
ЗСУ відвойовують Харківську область — головне за день ►
08 вересня, 23:33

«Новини Донбасу» © 2022, усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Цю версію сайту створено за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиція — цими символами позначається матеріал, розміщений на правах реклами.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Політика сайтуПолітика конфіденційностіРекламаКонтакти