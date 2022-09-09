У Донецьку обстріляно автобусну зупинку поряд із парком: є загиблі та поранені

Вдень 9 вересня центр окупованого Донецька потрапив під обстріл. Друга хвиля припала на район перетину вулиці Університетської та проспекту Миру. Поруч розташований Парк кованих фігур. Відомо мінімум про двох загиблих.











За попередніми даними, в результаті обстрілу загинуло 2 особи, поранено 5. Дані про жертв та поранених уточнюються.







Раніше повідомлялося , що під обстріл потрапив Парк кованих фігур у центрі міста, внаслідок якого жінка отримала поранення.