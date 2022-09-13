Поліцейські за добу зафіксували 21 удар по території Донецької області

За добу правоохоронці зафіксовали 21 обстріл російською армією території Донецької області. Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції Донецької області, зазначивши, що є жертви серед цивільних, а також поранені діти.

Найбільше ударів окупантів припало на Авдіївку та Слов'янськ, ці міста обстріляли чотири рази. Також військами РФ були атаковані Костянтинівка, Вугледар, Миколаївка, Торецьк, смт Олексієво-Дружківка, села Опитне, Водяне, Георгіївка.



Окупанти стріляли з артилерії, ракетних систем, зокрема ЗРК "С-300", РСЗВ "Град".



Пошкоджено 25 об'єктів цивільної інфраструктури – 13 житлових будинків, із них 8 багатоквартирних, коксохімічний завод, технікум, ринок, гаражі.



Також у поліції повідомили, що у Костянтинівці одна з трьох випущених окупантами ракет впала на території парку, внаслідок чого було поранено двох дітей.

Поліція задокументувала військові злочини військ РФ та спільно з СБУ відкрила кримінальні провадження за статтею 438 («Порушення законів та звичаїв війни») КК України.

Також повідомляється, що за допомогою поліції було евакуйовано з Донецької області ще 356 осіб, з початку обов'язкової евакуації – близько 16 000 осіб, у тому числі 2701 – дітей, 715 – людей з інвалідністю.

Раніше голова Донецької ОВА Павло Кириленко заявив, що минулої доби загинули 5 мирних жителів області в результаті обстрілів з боку російських сил.



